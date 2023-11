Un bundle comprenant la Nintendo Switch OLED et Super Smash Bros. Ultimate serait en approche

Il est en effet temps d'écouler les stocks de Nintendo Switch OLED avant la future sortie de la console qui lui succédera, et quoi de mieux que des bundles spéciaux à l'approche des fêtes et du Black Friday pour le faire ? Il semblerait en effet, si l'on en croit un utilisateur de Twitter, que Nintendo préparerait un bundle comprenant la console en modèle OLED et le hit Super Smash Bros. Ultimate avec en prime des Joy-Con à l'effigie du jeu.

Enfin, trois mois d'abonnement au service Nintendo Switch Online seraient aussi inclus dans ce bundle. Une bonne raison de craquer pour la Nintendo Switch pendant ce qui semblerait être sa dernière année de suprématie sur le marché des consoles portables ? Ce bundle pourrait cependant rester exclusif à la chaîne de magasin Walmart aux États-Unis mais il serait évidemment le bienvenu chez nous aussi dans le commerce.