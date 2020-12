Super Meat Boy Forever rend un bel hommage à Super Mario RPG

Super Meat Boy Forever est enfin disponible sur Nintendo Switch (voir ici). L'occasion de mettre ses nerfs et sa dextérité à rude épreuve dans une succession de niveaux impitoyables qui ne manqueront pas de réduire en charpie les deux héros, Meat Boy et Bandage Girl. Végétariens s'abstenir ! Mais le jeu propose aussi une entrée en matière bien plus calme qui est en réalité une référence directe à : Super Mario RPG, le jeu culte de Square Enix sorti initialement sur Super Nintendo. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la vidéo de GameXplain comparant les introductions des deux jeux. Une belle référence pour deux jeux diamétralement opposés mais réussis chacun dans leur genre.

Pour rappel, Super Meat Boy Forever est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 15,99€