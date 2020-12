Super Meat Boy Forever enfin disponible sur Nintendo Switch

Maintes fois repoussé, Super Meat Boy Forever est enfin sorti sur l'eShop de la Nintendo Switch ce 23 décembre 2020 . Une occasion en or pour les joueurs de retrouver Meat Boy et Bandage Girl dans une toute nouvelle succession de niveaux extrêmement dangereux qui mettrons nos amis en charpie plus d'une fois. Proposé au prix de 15,99€ sur l'eShop, nous vous laissons ci-dessous le descriptif officiel du jeu, accompagné de son trailer de lancement.

Super Meat Boy Forever se situe quelques années après les événements de Super Meat Boy. Meat Boy et Bandage Girl ont vécu heureux sans Dr. Fetus pendant plusieurs années, et ils ont désormais un magnifique bébé prénommé Nugget. Nugget fait la joie de Meat Boy et Bandage Girl, c'est leur petit trésor. Un jour, alors que nos héros pique-niquaient, Dr. Fetus se faufila auprès d'eux, assomma Meat Boy et Bandage Girl avec une pelle et kidnappa Nugget ! Lorsque nos héros reprirent connaissance et découvrirent que Nugget avait disparu, ils surent qui était responsable. Ils décidèrent de se préparer à jouer des poings et de ne jamais s'arrêter tant qu'ils n'auraient pas retrouvé Nugget et appris à Dr. Fetus une leçon très importante… une leçon qui s'apprend uniquement avec des coups de poing et des coups de pieds.

Les défis de Super Meat Boy sont de retour dans Super Meat Boy Forever. Les niveaux sont violents, la mort est inévitable et les joueurs éprouveront ce doux sentiment d'accomplissement après avoir terminé un niveau. Les joueurs vont courir, sauter et donner des coups de poing et des coups de pied dans des environnements familiers et de tout nouveaux mondes.

Qu'est-ce qui est encore mieux que de jouer une fois à Super Meat Boy Forever ? La réponse est simple : jouer plusieurs fois à Super Meat Boy Forever avec de nouveaux niveaux à chaque fois. Les niveaux sont générés aléatoirement et à chaque fois que vous terminez le jeu, l'option pour rejouer s'affiche et génère une toute nouvelle expérience en présentant différents niveaux avec leurs propres lieux secrets et uniques. Nous avons réalisé nous-mêmes des milliers de niveaux que les joueurs apprécieront et devront battre. Vous pourrez rejouer plusieurs fois à Super Meat Boy Forever du début à la fin avant de voir, peut-être, un niveau en double. C'est véritablement une prouesse d'ingénierie et un exemple extraordinaire de notre capacité à ignorer les limites de la conception et de la production rationnelles d'un jeu.