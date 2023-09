Paper Mario : La Porte Millénaire : comparaison GameCube Vs. Nintendo Switch - Analyse des performances

C'est l'ultime annonce du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI). Exactement 20 ans après sa sortie sur GameCube, Paper Mario : La Porte Millénaire va avoir droit à un remaster sur Nintendo Switch. C'est un épisode adoré des fans à cause de son histoire et de ses personnages, de ses dialogues et de son côté RPG encore bien en place. A priori, pas de gros changements dans le fond, puisque le jeu sera exactement le même. Grâce à une vidéo de comparaison publiée par GameXplain, on remarque cependant que la forme se rapprochera plutôt des derniers opus, notamment de Paper Mario : Color Splash, avec des décors désormais comme découpés dans du papier.

Pour se faire une première idée de ce qui nous attends, retrouvez cette vidéo de comparaison ci-dessous ainsi que quelques arrêts sur images. Notez que dans le même temps, le site Nintendo World Report s'est risqué a une première analyse technique des images diffusés et noté que le remaster pourrait bien avoir une fréquence d'images plafonnée à 30 FPS sachant que l'original tournait à 60 FPS. Un changement (raccord avec la fréquence d'images de Paper Mario : The Origami King) qui pourrait, toujours selon le site, être préjudiciable aux actions demandant de la précision. Notons d'ailleurs que contrairement au jeu d'origine qui demandait au joueur d'appuyer sur A, juste avant de sauter sur un ennemi (pour gagner un boost), désormais, il faudra appuyer au moment exact de l'impact. Par ailleurs, le site indique que le jeu serait en 900p en mode télé et en 720p en mode portable.

Evidemment, tout ceci demande confirmation surtout que le remaster ne sort que l'année prochaine , Paper Mario : La Porte Millénaire étant annoncé pour "courant 2024 "

