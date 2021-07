Zelda Skyward Sword HD : Combien de temps faut-il pour quitter Célesbourg ? Comparaison des versions Nintendo Switch vs Wii

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est le jeu de l'été sur Nintendo Switch. Le "Zelda de la Wii" est donc de retour, encore plus beau et toujours aussi féérique avec de nombreuses "améliorations de confort". Ainsi, Nintendo a remanié le début du jeu de façon subtile, en accélérant les dialogues et certains passages, et en permettant notamment de zapper les cinématiques. Résultat, le début du jeu est considérablement accéléré et on peut se retrouver à arpenter la Surface beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Si vous vous demandez exactement quel temps on "gagne" avec la nouvelle version, le site Nintendo Life a fait une petite vidéo de comparaison assez édifiante. Alors que dans la version originale, il fallait près de 45 minutes avant de pouvoir fouler le sol du monde de la Surface et ainsi commencer réellement l'aventure, alors que désormais sur Nintendo Switch en moins de 15 minutes , Link peut atterrir dans le Vallon du Sceau et partir en direction de la forêt de Firone... Retrouvez la vidéo ci-dessous et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est disponible dès à présent sur Nintendo Switch. L'amiibo Zelda & Célestrier et les Joy-Con collector seront disponibles le même jour. Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.