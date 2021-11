Le coffret d'OST de Zelda: Skyward Sword en édition limitée est disponible en précommandes

Nous vous en parlions ici, l'Original SoundTrack (OST) du jeu The Legend of Zelda: Skyward Sword HD fut annoncée dans un superbe coffret officiel en édition limitée il y a peu. Aujourd'hui nous revenons vers vous pour vous annoncer que ce coffret est disponible en précommande sur Amazon.fr en cliquant sur ce lien : ICI pour le "modeste" prix de 92,99 euros.

Ce coffret, bien qu'étant importé, sera évidemment écoutable sur vos lecteurs CD et comprendra pas moins de 5 CD différents ainsi qu'une petite boîte à musique jouant le thème principal de cet épisode "Ballad of the Godess" lorsque vous l'actionnerez comme c'est visible sur la vidéo ci-dessous.

Allez-vous craquer pour ce magnifique coffret ? En attendant nous vous laissons avec quelques visuels de celui-ci ci-dessous.

La série mythique "The Legend of Zelda" de Nintendo Co., Ltd. est adorée par de nombreux fans depuis plus de 35 ans, depuis la sortie du premier jeu sur la console à disque Family ComputerTM en 1986. La bande originale de "The Legend of Zelda : Skyward Sword", qui retrace la naissance de l'épée maîtresse et le "début" du monde de Zelda dans la chronologie de la série, est désormais disponible.

Le coffret 5CD en édition limitée est accompagné d'une boîte à musique originale qui permet d'apprécier l'interprétation du thème principal de "The Legend of Zelda : Skyward Sword" "Megami no Uta".