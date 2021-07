Joy-Con Edition The Legend of Zelda : Skyward Sword HD - Une référence visuelle discrète remarquée sur les manettes

Si vous êtes un fan assidu de la licence The Legend of Zelda et que vous aviez un peu de rubis qui traînaient dans une jarre de votre demeure, vous avez surement fait l'acquisition des Joy-Con aux couleurs de la licence sortis la semaine dernière. Disponibles en même temps qu'un certains The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, cette paire de manette reprend les couleurs et motifs phares de la licence, mais avez-vous remarqué tous les détails cachés sur vos manettes ?

Plus précisément, c'est un utilisateur de Reddit qui a attiré l'attention des joueurs sur les dragonnes des manettes (celles attachés aux raccords en plastique que peu de gens utilisent). Un œil averti remarquera effectivement que les motifs sur les lanières sont les mêmes que ceux de la garde de la Master Sword, ou encore des collants de Fay si l'on veut rester plus exotique.

Et vous, aviez-vous vu cette référence en déballant votre paire de Joy-Con ?

Source : Reddit