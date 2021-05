Zelda : Skyward Sword HD : nouvelle fournée d'images inédites montrant les différents PNJ du jeu

Le 18 novembre 2011 sortait The Legend of Zelda : Skyward Sword sur Wii pour les 25 ans de la licence . Moins de dix ans plus tard , le jeu a droit à un lifting HD et à une mise à jour de sa jouabilité en sortant sur Nintendo Switch. On a déjà beaucoup parlé de ce Zelda féerique et atypique tout en couleurs pastel avec ses qualités et ses défauts, et publié de nombreuses vidéos et diverses images. Et on continue aujourd'hui à évoquer le titre alors que la sortie de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD se rapproche tout doucement...

Cette fois, nous vous invitons à découvrir de nouvelles images en provenance du site officiel japonais du jeu dont la plupart se focalise sur les PNJ (les Personnages Non Jouables) du jeu. Comme dans tous les Zelda, les PNJ sont plus ou moins réussis et marquants et certains s'intègrent plus ou moins bien à l'ensemble. Outre Zelda, Impa et le méchant du jeu Ghirahim, on retrouve tout un tas de personnages secondaires à commencer par les figures "imposées" comme Gaepora ou encore Terry, obligé cette fois d'user ses fonds de culotte pour maintenir sa boutique à flots... Le jeu permet aussi de découvrir de nouveaux personnages utiles souvent pour des sous-quêtes comme le timide Celestin, Manda, la vendeuse de potions ou encore Vera qui n'arrête pas de perdre sa fille. Evidemment, il y a aussi Fay, un des nouveaux personnages marquants qui guide le joueur et apparaît comme l'âme du jeu. A contrario, il y a des personnages dont l'aspect a plutôt divisé les joueurs comme Hergo et ses acolytes, Petronus, le voyant ou encore Dorco, le bricoleur. Retrouvez toutes ces images sur cette page et comme toujours n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.