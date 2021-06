Zelda : Skyward Sword HD - Première publicité française

La sortie de se rapproche à grands pas et Nintendo continue à en faire la promotion. Après les hashtags spéciaux, on découvre aujourd'hui la première publicité du jeu diffusée en France. On y voit différents joueurs-euses s'amuser avec le jeu en mode portable sur Nintendo Switch Lite mais aussi en mode télé avec les Joy-Con en guise d'épée et de bouclier. Alors votre body est-il ready ? N'hésitez pas à vous exprimer dans els commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sera disponible le 16 juillet prochain sur Nintendo Switch. L'amiibo Zelda & Célestrier et les Joy-Con collector seront disponibles le même jour. Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.