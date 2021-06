Zelda Skyward Sword HD : revivez la première rencontre entre Link et Zelda

La sortie de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD se rapproche doucement mais sûrement. D'ici peu, l'épisode qui raconte la genèse de la saga (ou presque) et qui jusque-là était une exclusivité Wii va revenir sur Nintendo Switch permettant à une nouvelle génération de le découvrir et aux plus anciens de le redécouvrir, notamment grâce à une nouvelle jouabilité. Si le titre est souvent décrié, il a aussi ses fulgurances et ses grands moments... L'un d'eux est la rencontre de Link avec Zelda chantonnant l'air du jeu... Retrouvez ce passage ci-dessous en attendant de retrouvez le jeu en juillet prochain.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sera disponible le 16 juillet prochain sur Nintendo Switch. L'amiibo Zelda & Célestrier et les Joy-Con collector seront disponibles le même jour.