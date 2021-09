Nintendo dévoile deux superbes coffrets de la musique de Zelda: Skyward Sword HD

Nintendo of Japan vient de dévoiler dans un tweet un superbe coffret de CD de la musique de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Comprenant 5 CD, celle-ci sera disponible dans deux éditions le 23 novembre prochain .

L'édition limitée comprendra les 5 CD, une boîte collector mais aussi une petite boîte à musique qui jouera "Ballad of the Godess" le thème principal de ce Zelda, cette édition coûtera 8800 yens (soit environ 68 euros). La seconde édition, plus classique, comprendra uniquement les 5 CD dans une boîte différente, celle-ci coûtera 5500 yens (environ 42,50 euros). Pour l'instant nous n'avons aucune information sur l'éventuelle arrivée de ce coffret chez nous, ni sur un hypothétique import, nous vous tiendrons évidemment informés le plus rapidement possible.

Craqueriez-vous pour ce superbe coffret ? Plutôt édition simple ou édition limitée ?

Source : Nintendo