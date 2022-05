Zelda : Skyward Sword HD - Le patron de Tantalus (les développeurs derrière ce portage) revient sur le développement du jeu

Dans un récent épisode du podcast Fragments of Silicon le grand patron de Tantalus Media Tom Crago est revenu sur le développement du remake de The Legend of Zelda : Skyward Sword. Après avoir abordé la question de Zelda : Twilight Princess HD sur Nintendo Switch (voir notre article dédié ici), le PDG du studio derrière Zelda : Twilight Princess HD et Zelda : Skyward Sword HD a répondu à quelques questions sur le portage de ce dernier.

C'était difficile. Augmenter la fréquence d'images, augmenter la résolution - c'étaient des défis techniques importants. En faisant cela, vous devez également améliorer la grande majorité des textures du jeu, nous avons donc passé beaucoup de temps sur la direction artistique du jeu. C'était un élément important. Lorsque vous prenez un jeu très ancien et que vous essayez de l'amener sur une nouvelle plate-forme - même lorsqu'une nouvelle plate-forme est plus puissante - cela introduit des défis techniques presque ligne par ligne qui doivent être résolus. C'était un projet complexe.

Concernant le gameplay du titre, Skyward Sword étant un jeu se basant sur le motion control, porter un tel projet sur une nouvelle console fut aussi très compliqué.

C'est la chose la plus difficile parce que quand nous travaillions dessus, nous imaginions monsieur Aonuma avec les Joy-Con dans ses mains, évaluant, critiquant si tout va bien. Il ne faut pas sous-estimer l'importance du gameplay de Skyward Sword. Je veux dire, nous avions d'un côté un jeu pensé pour une manette spéciale, celle de la Nintento Wii, et de l'autre un jeu dans lequel vous agitez sans cesse une épée dans tous les sens. Une grande majorité de personnes ont adoré, quelques personnes non. Ce que nous essayons de faire, c'est de reproduire la joie, la liberté de cette expérience sur un matériel totalement différent. Nous pensions que nous allions être très critiqués pour cela, mais nous avons également pensé qu'il s'agissait d'une énorme opportunité - en particulier pour les personnes qui trouvaient peut-être difficile ou un peu épuisant d'agiter la télécommande Wii, nous pouvions leur donner une opportunité différente. Et bien sûr, cela devait fonctionner pour ces utilisateurs (Switch Lite). Le faire fonctionner uniquement avec les boutons et les joystick était probablement le plus grand défi pour nous. Avoir 50 ingénieurs qui écriviaient des lignes de codes n'était pas suffisant pour réaliser cela. Nous nous sommes dits, 'D'accord, prenons du recul. Réfléchissons vraiment à ce que nous essayons de réaliser ici du point de vue du gameplay et des sensations. "Continuez à faire des suggestions, à faire des allers-retours jusqu'à ce que nous y parvenions.

Intérogé sur la durée de développement de ce portage, Tom Crago a répondu cela :

Cela a pris un an et demi. Ce fut donc un long processus de création de ce jeu. Je ne sais pas quel jour nous avons été en mesure de déclarer que nous avons réussi à recréer le gameplay. Rassurez-vous, le gameplay ne fut pas terminé à la derni ère minute. Nous avons certainement envoyé beaucoup d'options et de suggestions différentes à Kyoto pour qu'ils examinent ces possibilités, mais oui, c'était une grande partie du processus. De plus, avec des jeux comme celui-ci, si nous n'avions pas réussi à le retransmettre, Nintendo ne l'aurait tout simplement pas publié. Ils ne vont pas mettre quelque chose là-bas qui ne résonne pas vraiment avec The Legend of Zelda, avec la base de fans et avec l'héritage. Nous savions que nous devions vraiment bien faire les choses.