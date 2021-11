Zelda Skyward Sword obtient une spectaculaire nouvelle publicité diffusée en France

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est disponible depuis juillet dernier mais avec les fêtes qui se profilent, Nintendo a décidé de le remettre sur le devant de la scène avec une nouvelle publicité actuellement diffusée sur les écrans de télé en France. C'est la seconde publicité conçue pour le remaster et diffusée en France. Alors, il ne s'agit pas tout à fait d'une nouvelle publicité puisqu'en réalité, c'est une version un peu différente d'une pub US que nous vous avions présenté il y a quelques semaines . Retrouvez cette nouvelle publicité ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est disponible dès à présent sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le jeu, retrouvez notre test complet et LA REVUE DE PRESSE du jeu.

Voir aussi :