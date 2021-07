Zelda : Skyward Sword HD fait sa promo dans le monde entier - Nouvelles images

Doucement mais sûrement, la sortie de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD se rapproche sur Nintendo Switch. Et si forcément l'excitation n'est pas aussi forte que lorsqu'ils 'agit d'un nouveau Zelda, il faut reconnaître que malgré tout, l'idée de retrouver ,pile 10 ans après sa sortie sur Wii, toute la magie du jeu en HD avec la possibilité d'y jouer aux Joy-Con ou aux boutons, reste très séduisante. Et il suffit d'entendre la musique du jeu ou de voir quelques images pour de nouveau se laisser entraîner. La preuve avec ces quelques publicités diffusées au Japon et aux Etats-Unis que nous vous laissons découvrir ci-dessous- ou pas (pour ceux préférant ne rien voir du jeu avant sa sortie..)

Pour rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sera disponible le 16 juillet prochain sur Nintendo Switch. L'amiibo Zelda & Célestrier et les Joy-Con collector seront disponibles le même jour. Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

