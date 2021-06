The Legend of Zelda : Skyward Sword HD : un coup d'œil sur le monde de la Surface

Nintendo continue de faire la promotion de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD en nous présentant ses personnages, principaux et secondaires (voir ici) ou encore quelques lieux emblématiques. Comme vous le savez sûrement, dans The Legend of Zelda: Skyward Sword HD il y a deux mondes différents, celui du Ciel dans lequel se trouve la ville de Celesbourg et celui de la Surface, un monde sauvage dans lequel se trouve la majorité des temples / donjons à visiter. Retrouvez quelques lieux phares du monde de la Surface dans la vidéo ci-dessous : la fôret de Firone, le volcan d'ordinn, le lac faroria, le désert de Lanelle, etc...

Pour rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sera disponible le 16 juillet prochain sur Nintendo Switch. L'amiibo Zelda & Célestrier et les Joy-Con collector seront disponibles le même jour.