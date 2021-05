Zelda : Skyward Sword HD se dévoile avec de nouvelles images

La sortie de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD parait encore un peu lointaine mais Nintendo prépare déjà sa sortie. Ainsi après les Joy-Con collector, Nintendo a dévoilé un nouvel amiibo Zelda & Célestrier et on peut penser que d'autres annonces viendront dans les jours et semaines à venir (édition collector, etc...) En attendant, le site officiel de Nintendo Japon s'est mis à jour en ajoutant de nouvelles images du jeu dans sa version HD. L'occasion de mieux apprécier le lifting HD de ce classique sorti il y a près de 10 ans sur Wii. Retrouvez les nouvelles images sur cette page et comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sera disponible le 16 juillet prochain sur Nintendo Switch. L'amiibo Zelda & Célestrier et les Joy-Con collector seront disponibles le même jour.

Source : Nintendo