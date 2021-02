The Legend of Zelda : Skyward Sword HD - comparatif entre la version Wii et Nintendo Switch

À moins que vous vivez dans une grotte, vous n’êtes pas sans savoir qu’hier soir à 23 h se déroulait un véritable Nintendo Direct. Un direct qui a été longtemps demandé et attendu par les fans car le « dernier » daté de septembre 2019 . Parmi toutes les annonces présentes lors de cet événement (voir toutes les annonces ICI), l’une d’entre elles a fait couler beaucoup d’encre, que ce soit en bien ou en mal. Nous voulons bien parler de The Legend of Zelda : Skyward Sword HD, qui comme indiqué dans le titre, revient en haute définition sur Nintendo Switch le 16 juillet 2021 avec sa paire de Joy-Con collector.

Vous commencez à avoir l'habitude, qui dit portage HD ou remasterisation dit forcément vidéo comparative de la version originale du titre et ça tombe bien c’est le sujet de cette news aujourd’hui. Mais alors que vaut cette version remaniée ? Découvrez-le dès maintenant via la vidéo disponible ci-dessous réalisée par la chaîne Youtube "ElAnalistaDeBits".

Quel est votre avis sur ce portage en haute définition de The Legend of Zelda : Skyward Sword HD. N'hésitez pas à nous partager votre critique en commentaire.

Source : Youtube