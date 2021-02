Génération Zelda - Le nouvel ouvrage d'Omaké Books signé Florent Gorges célébrant les 35 ans de la licence

Si l'amour du jeu vidéo et de Nintendo de Florent Gorges n'est plus à prouver, il est toujours agréable de découvrir ses différents travaux sur le sujet. Si le 17 février 2021 est surtout à retenir pour le Nintendo Direct qui aura lieu à 23h00, ceux qui suivent l'actualité d'Omaké Books (fondé par Florent Gorges on le rappelle) ont également eu la surprise de découvrir le dernier projet du monsieur.

Avec l'approche du 35ème anniversaire de la licence The Legend of Zelda, Florent Gorges nous propose une rétrospective de l'œuvre avec un ouvrage de 176 pages dénommé Génération Zelda. Proposé en édition simple et en édition collector limitée, Génération Zelda sera disponible à la vente à compter du 25 mars 2021 . Nous vous laissons découvrir la description des ouvrages ci-dessous.

Génération Zelda - Edition Simple

Génération Zelda - Edition Collector

