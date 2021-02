Nintendo Direct : l'annonce tant attendue est enfin arrivée, un nouveau Nintendo Direct en approche

Cela faisait 530 jours que nous n'en avions plus eu ( depuis le 4 septembre 2019 plus précisément). Le grand jour est enfin arrivé, ceci n'est pas un exercice mesdames messieurs, un nouveau Nintendo Direct vient d'être annoncé par Nintendo. Prévu pour demain le mercredi 17 février à 23 heures ce Nintendo Direct tant attendu s'annonce comme historique.

Pour son grand retour, Nintendo nous annonce pas moins de 50 minutes d'émission avec des annonces pour des jeux déjà disponibles comme Super Smash Bros. Ultimate mais aussi des annonces pour les titres à venir pour le premier semestre de 2021 . Nous aurons donc très probablement l'annonce du prochain personnage du Fighter Pass Vol. 2. À quelques jours de l'anniversaire de la franchise Zelda, qui fêtera ses 35 ans ce dimanche 21 février , l'espoir d'avoir enfin des nouvelles de la suite de The Legend of Zelda Breath of The Wild​ n'a jamais été aussi fort. Les annonces seront à suivre en direct ici et sur le site. Qu'attendez-vous pour le grand retour des Nintendo Direct ? Êtes-vous satisfait (et soulagé) de cette nouvelle annonce ? Quelles annonces vous feraient le plus vibrer ? Et surtout, quel personnage voudriez-vous dans Super Smash Bros. Ultimate ? L'espace commentaires ci-dessous est à votre disposition pour réagir :