Rumeur d'un Nintendo Direct la semaine prochaine

L'E3 ayant été annulé cette année, c'est le Summer Game Festival de Geoff Keighley qui va tenter de mettre des petites étoiles dans les yeux des gamers, ce soir dès 19h (heure de Paris- avec le pré-show.) Si on espère de quoi nourrir notre Nintendo Switch, Nintendo ne devrait à priori pas être présent. Il est vrai que nous avons beaucoup d'espoir pour la diffusion d'un Nintendo Direct la semaine prochaine . Généralement , Nintendo répond quasiment toujours présent mi-juin de façon à confirmer les titres à venir cet été mais aussi à présenter la majorité des jeux de la fin d'année. Evidemment, cette année, tout est possible et Nintendo peut très bien décaler son rendez-vous mais généralement, c'est le 15 juin que l'on retrouve la fameuse émission. L'année dernière, c'était le cas, par exemple (voir ici pour se rafraîchir la mémoire) tandis qu'en 2019, c'était le 11 juin . Evidemment, à ce stade, tout reste possible. En 202 0, alors que l'E3 avait déjà été annulé, Nintendo avait préféré faire l'impasse, se contentant de micro-évènements un peu plus tard durant l'été... En même, c'était une année très spéciale...

Cette fois-ci, vu les blancs du calendrier de sortie des jeux Switch, notamment en fin d'année et l'attente de gros jeux non datés pour le moment (Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope et Bayonetta 3), la diffusion d'un Nintendo Direct en juin semble plutôt pertinente. Et puis, il y a divers petits signes...

Un membre du forum Reddit a partagé par exemple, un mail envoyé d'un RP demandant de ne rien dévoiler d'un certain jeu avant le 15 juin à 18h et de ne pas publier de vidéos de gameplay avant le 16 juin à 18h (heure de Paris.) Alors, à priori, le jeu en question pourrait être Neon White qui sort la semaine prochaine, le 16 juin sur Nintendo Switch. Un joueur a aussi remarqué que l'eShop coréen datait Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge au 15 (ou 16) juin , ce qui continue de rendre la (les) date(s) intéressantes.