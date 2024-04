Keanu Reeves interprète Shadow dans SONIC 3 le film

Acteur culte des années 90 grâce à des films comme My Own Private Idaho de Gus van Sant, Speed de Jan de Bont ou encore Matrix de Lily et Lana Wachowski, Keanu Reeves a connu un long passage à vide au début des années 2000 avant de redevenir bankable grâce à la franchise John Wick.

Si vous êtes fans, vous serez sans doute ravi d'apprendre que l'acteur interprétera Shadow dans SONIC 3, Le Film attendu sur grand écran en fin d'année dans le monde entier. L'info a été officialisée par The Hollywood Reporter qui confirme donc des rumeurs qui courraient depuis peu. Keanu Reeves rejoint donc Malik Bentalha Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba et Jim Carrey au casting de ce troisième épisode.

Evidemment, Keanu Reeves n'apparaitra pas dans le film mais prêtera sa voix et sa gestuelle (via la capture de mouvements) à Shadow.

Pour rappel, Shadow est une création du Dr. Robotnik qui est apparue pour la première fois dans Sonic Adventure 2 sorti en 2001 sur Dreamcast et GameCube. En attendant de le découvrir en action dans SONIC 3, Le Film, retrouvez cette image teaser, ci-dessous.

