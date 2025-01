Nintendo SWITCH 2 : des images des nouveaux Joy-Con fuitent sur le net

Les rumeurs autour de la Nintendo SWITCH 2 se multiplient ces derniers temps, alors que certains pensent que sa présentation pourraient être imminente.

Ainsi après une première image présumée de la console, puis une autre du nouveau dock, c'est au tour des nouveaux Joy-Con d'avoir droit à leur première photo de profil.

Publiées sur un forum chinois avant d'être reprises sur Reddit, ces images semblent montrer des Joy-Con plus grands mais assez proches de ceux que l'on connait...

Evidemment, ces images doivent être prises avec beaucoup de prudence même si (justement) elles semblent coller avec de nombreuses autres fuites et rumeurs sorties ces derniers temps . Cependant, notez qu'il semblerait que le numéro de série apparaissant sur une des images soit conforme...

En attendant que Nintendo fasse sa grande annonce et que la nouvelle console se dévoile officiellement, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Et tant qu'on y est : bonne année !

Nintendo a-t-il déjà gagné la prochaine "guerre des consoles" avec la SWITCH 2 ?

Lire aussi:

Et aussi :

Rumor: More images of Switch 2 Joy-Cons have immerged from China.



Source: https://t.co/MplOUwKhRi pic.twitter.com/5ZdFmVlggl — Stealth (@Stealth40k) January 5, 2025

The comparison between Switch 2 and Switch 1 joy-cons. Look at those massive top buttons! ???? pic.twitter.com/jcQel893Bg — Mucrush ???? (@Mucrush) January 5, 2025

Ainda sobre a foto do "Joy-Con 2" vazada mais cedo:



– O sistema de checagem de garantia do hardware no site de Suporte Técnico da Nintendo reconhece e aceita o serial do controle

– Ao mudar qualquer número, ele informa que é inválido



(thx msj54540) pic.twitter.com/ddav7UFynj — 'Necro' Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) January 5, 2025

Source : Nintendolife