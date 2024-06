Prince of Persia : Les Sables du Temps : le remake change de titre et obtient enfin une fenêtre de sortie- lointaine

Sorti il y a tout juste 20 ans sur PS2, Xbox et GameCube, Prince of Persia: Les Sables du Temps est un jeu culte qui brille comme un joyau dans le cœur de bon nombre de gamers. Annoncé en 2019, son remake initialement confié à Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai, les studios indiens d'Ubisoft devait sortir en 2021 avant d'être décalé pour une sortie au cours de l'année fiscale 2023.

Les précommandes étaient ouvertes, et en juin 2022, le remake semblait prêt à sortir quand tout un coup, Ubisoft a décidé de revoir entièrement sa copie en annulant purement et simplement la sortie du jeu (et ses précommandes) A priori, le remake n'atteignait pas les standards de qualité suffisants et même un temps de développement supplémentaire ne pouvait rien n'y faire.

Depuis, c'est le studio original, Ubisoft Montréal qui a repris le projet en main, et à partir de zéro. A l'occasion de l'Ubisoft Forward de 2024, le jeu est revenu dans la lumière grâce à un teaser (à voir sur cette page) très classe et énigmatique. A cette occasion, on note que désormais le projet a changé de titre en supprimant la mention de Remake et qu'il obtient une date de sortie, ou plutôt une fenêtre de sortie.

Prince of Persia : Les Sables du Temps est désormais attendu en 2026 . Notez que le jeu n'a jamais été annoncé sur Nintendo Switch et vu sa sortie lointaine, on peut plutôt tabler sur une arrivée sur NS2, même si, à ce stade cela reste à confirmer.

Source : Ubisoft