Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake reporté une nouvelle fois à une date indéterminée - Ubisoft invite les joueurs à annuler leur précommande

Prince of Persia : Les Sables du Temps est un formidable jeu qui a fait les belles heures des consoles PS2, Xbox et GameCube en réussissant le tour de force de restituer en 3D, la magie et la majesté du titre fondateur développé par Jordan Mechner (seul dans son garage, selon la légende) à la fin des années 80... C'est un titre culte que l'on se réjouit par avance de retrouver sur nos consoles grâce à un remake (et non un remaster) réalisé avec le même moteur graphique que les jeux Assassin’s Creed. Cependant, si on pouvait penser que ce remake était pour Ubisoft une façon de se faire de l'argent facile en remettant au goût du jour, un hit incontestable de son catalogue, depuis son annonce en 2020 le titre accumule les déconvenues- en témoigne, le compte Twitter du jeu qui aligne les communiqués.

Initialement prévu pour janvier 2021 , Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake a d'abord vu sa sortie décalée à mars 2021 , officiellement suite aux problèmes liés à la crise sanitaire. Mais, assez vite après cela, la sortie du jeu a été une nouvelle fois reportée avec, cette fois, en ligne de mire, l'année fiscale 2023 . Il faut dire qu'entre temps, le remake a changé de main. Au départ confié aux studios indiens d'Ubisoft, Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai, le remake a été tout d'un coup confié à Ubisoft Montréal. Mais attention, n'allez pas croire qu'il y a un souci. Ubisoft l'affirme : tout va bien. Seulement, dans une déclaration faite au site IGN, Ubisoft précise tout de même que Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake ne vise désormais plus une sortie durant l'année fiscale en cours . Et d'ailleurs, il n'a plus de fenêtre de sortie. Au moins comme cela, ça évitera au jeu d'être reporté encore une fois.

Le remake n'est donc, officiellement, pas annulé mais il va, à priori, falloir être patient avant de pouvoir le découvrir. En même temps, on imagine que c'est pour le mieux... En attendant, Ubisoft invite celles et ceux ayant précommandé le titre et qui souhaiteraient l'annuler, à contacter leur revendeur afin de se faire rembourser. Précisons qu'officiellement , Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake n'est pas prévu sur Nintendo Switch même si une version Switch du jeu a été repéré plusieurs fois sur différents sites, à commencer par celui d'Ubisoft.

En attendant d'autres détails, retrouvez ci-dessous la déclaration d'Ubisoft à IGN :

Le développement de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake sera désormais dirigé par Ubisoft Montréal. Nous sommes fiers du travail accompli par Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai, et Ubisoft Montréal bénéficiera de leurs apprentissages alors que la nouvelle équipe poursuivra le travail pour livrer un excellent remake. En conséquence, nous ne visons plus une sortie durant l'année fiscale 2023 et le jeu a été retiré du calendrier de sortie. Si les joueurs souhaitent annuler leur précommande, ils sont invités à contacter leur revendeur. Ils seront mis à jour sur le projet au fur et à mesure du développement.

