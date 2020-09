Prince of Persia : Les Sables du Remps Remake : le site internet d'Ubisoft liste le jeu sur Nintendo Switch

Souvenez-vous, il y a quelques semaines , un mystérieux remake de Prince of Persia avait été repéré sur Nintendo Switch via l'organisme de classification des jeux vidéo au Guatemala (et oui, il y en a un.) C'est donc sans surprise que nous avons découvert aujourd'hui, lors de l’événement Ubisoft Forward 2020 l'existence de Prince of Persia : Les Sables du Remps Remake, une nouvelle version de Prince of Persia : Les Sables du Temps sorti en 2003 sur GameCube, PS2 et Xbox. Enfin, sans surprise ou presque puisque finalement le remake est attendu le 21 janvier 2021 sur PC, Xbox One, PS4... Mais pas sur Nintendo Switch !

Pourtant, à première vue- si on se réfère simplement au premier trailer diffusé (voir ci-dessous) voici un jeu qui ne semble pas trop difficile à transposer sur Nintendo Switch... Alors Nintendo veut-il garder la primeur de l'annonce ? Ou Ubisoft a pour une raison ou une autre, préféré faire l'impasse sur la console de Nintendo ? Si pour l'instant la question reste ouverte, plusieurs joueurs ont noté que le site officiel d'Ubisoft listait le jeu sur Nintendo Switch en deux endroits différents. C'est peut-être une simple erreur ou une gaffe...D'ici la sortie du jeu, d'autres informations seront peut-être partagées et espérons que nous en apprendrons plus...