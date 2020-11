Prince of Persia : Les Sables du Remps Remake : finalement aussi sur Nintendo Switch ?

Au fil des mois, la Nintendo switch a accueilli toute sorte de jeux : des nouveaux, des anciens, des "gros" et des plus petits... Il y en a vraiment pour tous les goûts. Cependant, il y a des jeux dont la sortie sur la console de Nintendo nous semble plus évident. Par exemple lorsqu'Ubisoft a annoncé le Remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps initialement sorti en 2003 sur GameCube, PS2 et Xbox, on pensait vraiment que la Nintendo Switch ne serait pas oubliée. Il est vrai qu'il y avait eu des rumeurs (ici) et même une indication sur le site d'Ubisoft (là.) Cependant, pour le moment Prince of Persia : Les Sables du Remps Remake est annoncé pour le 21 janvier 2021 sur PC, Xbox One, PS4... Mais pas sur Nintendo Switch.

Une absence vraiment étonnante (surtout au vu du trailer ci-dessous) mais qui est peut-être due simplement à un contretemps... En effet, des membres du forum ResetEra ont remarqué que le titre était répertorié sur Nintendo Switch dans le catalogue de plusieurs enseignes en ligne dont deux détaillants grecs (ici et là).

Alors, Prince of Persia : Les Sables du Remps Remake sortira-t-il finalement aussi sur Nintendo Switch ? Et si oui, pourquoi ne pas l'avoir déjà annoncé ? Comme d'habitude : wait and see.

Source : Resetera