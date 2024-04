The Rogue Prince of Persia par les développeurs de Dead Cells sortira aussi sur Nintendo Switch

Après des années laissée dans l'ombre, la licence Prince of Persia est revenue finalement dans la lumière avec Prince of Persia: The Lost Crown, une véritable "master-claque" d'Ubisoft Montpellier sorti en début d'année sur de nombreux supports.

Si on savait déjà que le Prince de Jordan Mechner allait revenir prochainement un jour dans Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake, on ne s'attendait pas à le revoir dans une sublime version dessinée à la main, réalisée par les co-développeurs de Dead Cells, Evil Empire.

Officialisé durant l'évènement The Triple-i Initiative, The Rogue Prince of Persia s'annonce d'ores irrésistible et, à priori "difficile mais accessible". Le titre prendra la forme d'un jeu de plateforme et d'action-aventure roguelike en 2D dans lequel le Prince devra affronter les Huns, protégé par une amulette magique ayant le pouvoir de le ressusciter et de le ramener au dernier endroit sûr traversé...

Le jeu n'a pour le moment pas été officialisé sur Nintendo Switch mais nos sources nous ont confirmé que The Rogue Prince of Persia arrivera bien sur la console de Nintendo en même temps que les autres versions. Par ailleurs, The Rogue Prince of Persia sortira en accès anticipé sur Steam le 14 mai prochain .. En attendant d'autres détails, retrouvez la présentation officielle et le trailer d'annonce de The Rogue Prince of Persia.

À PROPOS DE CE JEU Découvrez un roguelite dynamique, exigeant et accessible, maîtrisez des mouvements acrobatiques et passez sans transition du parcours d'obstacles au combat. Obtenez de nouvelles armes, équipez-vous d'accessoires aux effets spéciaux et améliorez votre équipement pour créer votre propre configuration. Découvrez de nouveaux personnages, des informations et des environnements tandis que vous cherchez un moyen de sauver la Perse d'une invasion de Huns, et devenez le héros que vous avez toujours rêvé d'être.



LA PERSE EST EN DANGER

Incarnez le Prince dans sa lutte contre une armée de Huns corrompus par une magie noire chamanique et faites-vous une place au sein de la famille royale en explorant une Perse haute en couleur. Rassemblez les pièces du puzzle et découvrez de nouvelles zones en enchaînant les combats, rencontrez de nombreux personnages charismatiques et progressez dans une histoire non linéaire.





DEVENEZ LE PRINCE DE PERSE

Passez sans transition du parcours d'obstacles au combat en exploitant des mouvements acrobatiques pour dominer vos ennemis. Courez sur les murs comme avant pour créer de nouvelles opportunités de combat, éviter les pièges et explorer des zones difficiles d'accès. Donnez des coups de pied et réalisez des esquives pour échapper aux groupes d'ennemis lorsque la situation est à votre désavantage.





ADAPTEZ-VOUS ET AMÉLIOREZ-VOUS EN COURS DE ROUTE

Modifiez votre style de combat à votre guise : faites votre choix parmi une vaste sélection d'armes redoutables et équipez-vous de nouveaux médaillons à chaque excursion pour profiter de leurs effets dévastateurs. Découvrez encore plus d'options de combat avec les armes secondaires telles que les boucliers et les grappins. Changez de configuration en pleine excursion pour vous adapter aux défis à venir.





ÉVOLUEZ POUR SURMONTER LES DÉFIS

Débloquez des armes et des médaillons tout en apprenant de vos erreurs pour gagner en puissance à chaque mort. De nouveaux défis vous attendent dans les niveaux à génération procédurale, rendant chaque excursion unique.

En attendant The Rogue Prince of Persia, n'oubliez pas que Prince of Persia: The Lost Crown est toujours disponible sur PC, Playstation, Xbox et Nintendo Switch. Pour en savoir plus sur le jeu nous vous invitons à lire notre test complet et nos news dédiées. Vous pouvez aussi le tester grâce à la démo gratuite.

