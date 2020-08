Prince of Persia : un remake en préparation sur Nintendo Switch ?

Prince of Persia fait partie des légendes des jeux vidéo. Le jeu initial, développé par Jordan Mechner, sorti en 1992 a marqué des générations de joueurs et l'industrie des jeux vidéo toute entière par son ambiance et ses mécanismes de jeu mais aussi par la beauté et la qualité de ses graphismes et de ses animations. Devenu depuis une licence à succès ayant engendré de très nombreuses itérations plus ou moins réussies dont les excellents Les Sables du temps ou encore Les Sables oubliés (dont la version Wii était d'ailleurs meilleure et que l'on pourrait facilement ajouter à notre top des meilleurs jeux Wii) Prince of Persia a eu tendance à se faire oublier ces derniers temps si on excepte l''expérience de réalité virtuelle Dagger of Time... Mais le prince pourrait revenir faire des cabrioles sur consoles d'ici peu si on en croit l'organisme de classification des jeux du Guatemala qui a listé un mystérieux Prince of Persia remake sur Nintendo Switch avec comme fenêtre de sortie, le mois de novembre 2020.

Depuis, la référence a été supprimée et il est difficile à ce stade de savoir s'il s'agit d'une erreur ou d'une annonce prématurée. Dans la foulée le journaliste spécialisé dans les jeux vidéo de Bloomberg, Jason Schreier a tweeté à ce propos que les détaillants de jeux vidéo adorait griller la politesse à Ubisoft avant de prévenir que son tweet allait mal vieillir... Alors, Prince of Persia bientôt de retour sur consoles via un remake- et dans ce cas-là de quel opus ? Comme toujours, seul l'avenir nous le dira.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.