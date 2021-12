The Queen and the Sea : Un nouveau DLC pour Dead Cells

Après avoir vendu pas moins de 6 millions d'exemplaires et avoir annoncé une mise à jour en cross-over avec d'autres grands jeux indépendants, Dead Cells vient aujourd'hui d'annoncer son prochain DLC. Intitulé The Queen and the Sea, facturé 4,99 euros et qui sortira au premier trimestre de l'année prochaine . Dans ce contenu supplémentaire pour le jeu vous pourrez ainsi découvrir de nouvelles zones à explorer, de nouveaux ennemis mais aussi de nouveaux boss totalement inédits et bien sûr 9 nouvelles armes à manier pour votre tas de cellules. Il se murmure aussi qu'un nouvel allié sera disponible pour vous aider dans votre aventure et que celui-ci ne devrait pas vous laisser indifférents. Au passage, Motion Twins, les développeurs du jeu viennent de fêter leur vingtième bougie, un joyeux anniversaire à ce studio Bordelais.

Faites-vous partie des 6 millions de joueurs de Dead Cells ?

Frayez-vous un chemin parmi des épaves englouties, escaladez un phare en feu et affrontez le plus redoutable de vos ennemis. Si vous parvenez à survivre à tout ça, peut-être que vous réussirez enfin à quitter cette île perdue...



Ce contenu de fin de jeu vous offre une alternative aux biomes Château de Haute-Cime, Distillerie abandonnée et Salle du trône.





Qu'est-ce qui vous attend dans ces nouveaux niveaux ?



Épave infestée : rampez dans les couloirs exigus d'épaves à l'abandon tout en échappant aux abominations surnaturelles qui vous pourchassent dans l'ombre.



Phare : grimpez au sommet de cette immense tour tout en repoussant les attaques incessantes des serviteurs et en évitant les flammes dévorantes qui s'élèvent depuis les abysses.



La Couronne : tentez de quitter cette île maudite en allumant le fanal au sommet du phare. Mais attention, votre passé ne vous laissera pas vous en tirer aussi facilement...





Ce DLC vous offre également les bonus habituels :



- 9 nouvelles armes, dont un requin à lancer, un trident et un crochet de pirate (cache-œil non inclus).

- Un allié pas très mignon.

- Des tonnes de nouvelles tenues.

- De nouveaux ennemis à massacrer.