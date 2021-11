Tout le monde est là ! 6 jeux indépendants débarquent dans la dernière mise à jour de Dead Cells

Dead Cells est une des sensations indies de ces dernières années. Disponible depuis plusieurs années désormais, le jeu continue cependant de recevoir du contenu supplémentaire avec des DLC payants mais aussi des mises à jour gratuite. La 26eme mise à jour du jeu, disponible sur PC depuis quelque temps, est désormais disponible sur Nintendo Switch (et les autres consoles.) Nommée "Everyone is here / tout le monde est là", la mise à jour ajoute des objets, des tenues et des armes en provenance de 6 licences cultes de la scène indies : Hollow Knight , Blasphemous , Hyper Light Drifter, Guacamelee , Skul et Curse of the Dead Gods.

Pour plus de détails, retrouvez le trailer et la présentation de la mise à jour ci-dessous.

Dead Cells est disponible depuis le 7 août 2018 sur Nintendo Switch.

Tout le monde est ici !



Comme nous voulions rendre le Noël de cette année spécial, notre cadeau lui-même devait être spécial. Quelque chose de génial, quelque chose de plus, quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant... quelque chose de littéralement hors de ce monde.



Et c'est pourquoi nous avons décidé de fouiner dans le monde des jeux indépendants et de vous proposer des objets croisés de six de vos licences préférées , avec une tenue et une arme chacune !

Blasphemous

Nouvelle arme : Face Flask

- Ils disent que c'était censé vous guérir, mais ça ne semble pas très bien fonctionner... Euh, peu importe, ça a l'air cool comme diable.

Nouvelle tenue : tenue de pénitent