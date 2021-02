Curse of the Dead Gods sort sa bande-annonce de lancement pour fêter son arrivée sur Nintendo Switch

Désormais disponible Curse of the Dead Gods le rogue-like de Passtech Games se lance sur Nintendo Switch avec sa bande-annonce de lancement. Si vous souhaitez braver le labyrinthe et affronter les pièges qui vous y attendent vous pouvez dès à présent bénéficier d'une remise de 10% sur son prix jusqu'au 9 mars (le jeu est actuellement à 17,99 euros au lieu de son tarif habituel de 19,99 euros). Vous laissez-vous séduire par ce nouveau Rogue-like en cel shading ?

À PROPOS DE CE JEU Votre quête de richesse, d’immortalité et de pouvoir divin vous a mené aux portes de ce temple maudit. Un dédale infini, infesté de monstres et pièges mortels. Collectez des Reliques et des armes puissantes qui vous rendront inarrêtable. Survivez aux pièges mortels du temple, entre deux statues incendiaires et des lames cachées qui tentent de vous embrocher… A chaque seconde, vous serez tenté de plonger toujours plus dans la corruption par cupidité ou par recherche de pouvoir. Mais chaque gain vous infligera de terribles malédictions… Votre avidité causera votre perte. Mais la mort ne signifie pas la fin. Revenez à la vie encore et toujours, et plongez au plus profond du temple pour terrasser les hordes de divinités maudites tapies dans les ombres. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES Un Roguelike exigeant au cœur d’un temple labyrinthique

Des épées, lances, arcs, pistolets, et bien plus !

Le feu et la lumière seront vos meilleurs alliés pour vaincre les dangers tapis dans l'ombre

Des malédictions uniques qui affecteront chacune de vos parties

Des dizaines d’ennemis, champions et boss colossaux