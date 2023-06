Dead Cells devient une série animée sur ADN - Premiers visuels et détails

Dead Cells est une des sensations indies de ces dernières années. C'est un jeu exigeant d'une grande maîtrise (et beauté) développé par le studio français Motion Twin qui a su s'imposer sur la scène internationale En attendant la sortie de l'édition physique du jeu incluant son super DLC incluant l'univers de Castlevania, on en apprend un peu plus sur la série animée inspirée du jeu qui sera disponible l'année prochaine sur ADN. La série comportera 10 épisodes et sera réalisée par le studio français Bobypills. La série sera d'ailleurs d'abord accessible uniquement en France avant d'être diffusée dans le monde entier. En attendant d'autres détails, retrouvez un teaser de l'animé Dead Cells ainsi qu'une courte présentation.

La série emmène les fans sur une île maudite qui a été frappée par une étrange peste. Après que le roi insensé de l'île a mis au point un remède qui a fini par transformer la population en créatures monstrueuses, des prophéties décrivant un héros à tête de flamme commencent à apparaître. Il se trouve que ce héros décapité existe bel et bien, mais sauver un royaume n'est pas dans son programme et il veut juste qu'on le laisse tranquille. Cette série animée à venir sera produite par l'équipe talentueuse et tordue de Bobbypills, un studio d'animation basé à Paris connu pour son expertise en matière de créations originales et étranges, notamment Vermin, Peepoodo et le spin-off animé de Far Cry 3 : Blood Dragon, Captain Laserhawk, qui a été annoncé récemment. Le studio apportera son style, son humour et son talent pour l'animation d'action à la série animée Dead Cells afin de créer la série de rêve pour tous les fans de Dead Cells Depuis sa création en 2013, ADN s'est imposé comme l'un des premiers services de streaming d'anime en France, s'affirmant par la suite comme un acteur important de la production d'animation. Travaillant avec de nombreux studios français, la société a coproduit de nombreux programmes, dont Dreamland, Lance Dur et Le Collège Noir.