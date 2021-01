Dead Cells disponible gratuitement fin janvier pour les abonnés Nintendo Switch Online

Disponible depuis 2018 sur Nintendo Switch, Dead Cells développé par Motion Twin et Evil Empire a su écouler un total de 3,5 millions d'exemplaires dans le monde. Si vous n'avez pas encore eu la chance d'essayer le titre et que vous êtes abonné au Nintendo Switch Online, l'offre qui suit devrait vous intéresser Entre le 26 janvier et le 1er février , Dead Cells sera disponible gratuitement en téléchargement pour que vous puissiez essayer le titre sans aucune autre restriction.

Autre bonne nouvelle, à partir du 26 janvier , la version de base de Dead Cells, habituellement vendues à 24,99€ sera proposée à -50%. Enfin, un nouveau pack dénommé Dead_Cells: The Fatal Seed Bundle sera également disponible à cette même date. Ce dernier comprendra le jeu de base, accompagné de ses deux extensions Fatal Falls et The Bad Seed, avec une remise de -33%.