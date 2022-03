Dead Cells "fait sauter la banque" et ajoute du contenu gratuit dans une mise à jour - Tous les détails

Dead Cells continue de se mettre à jour depuis sa sortie initiale sur PC le 10 mai 2017 puis sur Nintendo Switch le 7 août 2018 et vient de dévoiler sa prochaine mise à jour de contenu gratuite. "Break the Bank" ou "Fais sauter la banque" est une mise à jour de contenu disponible dès à présent et gratuitement pour tous les joueurs, qui ajoute un nouveau biome "La Banque" qui sera accessible aléatoirement durant chaque partie en ouvrant un coffre spécial et qui ajoutera trois nouveaux ennemis, trois nouvelles armes ainsi que de nouvelles mutations. Pour en savoir plus vous pouvez lire la note de patch distribuée par les développeurs sur leur site ou bien visionner la bande-annonce de cette mise à jour.

Nouveau biome : La Banque Il s'agit d'un tout nouveau biome qui apparaît au hasard dans votre course, remplaçant éventuellement le biome suivant si vous choisissez d'y entrer. Le coffre de banque flashy est garanti d'apparaître une fois dans une zone de transition entre les biomes (mais pas avant un boss). Vous ne pouvez entrer dans LA Banque qu'en ouvrant le coffre dès que vous le voyez. Si vous n'y allez pas, vous perdez l'opportunité et le coffre ne réapparaîtra pas tant que vous n'aurez pas commencé une nouvelle course. Pour déverrouiller la Banque, il vous suffit d'atteindre la Main du Roi ou de la Reine une fois. Si vous avez déjà atteint l'un d'entre eux, le coffre de la banque commencera à apparaître la prochaine fois que vous partirez de Quartiers des Prisionniers.