Dead Cells : Motion Twin annonce le prochain DLC du jeu Fatal Falls

Dead Cells est sans aucun doute l'un des meilleurs rogue-like de ces dernières années. Après d'innombrables extensions payantes et mises à jour gratuites, Dead Cells revient avec du neuf pour le début d'année 2021 avec son prochain DLC payant appelé Fatal Falls. Disponible sur tous les supports, c'est 4,99€ qui vous sera demandé pour obtenir cette prochaine extension qui rajoutera à votre jeu deux nouvelles zones à savoir Fractured Shrines et The Undying Shores, un nouveau boss, de nouveaux ennemis et bien évidemment de nouvelles armes.

Motion Twin et Evil Empire semblent encore vouloir exploiter tout le potentiel de leur dernier trésor. Retrouvez dès à présent le DLC Fatal Falls en vidéo ci-dessous.

Source : Youtube