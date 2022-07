Dead Cells annonce du lourd pour 2023 dans sa feuille de route

Le jeu des Bordelais de chez Motion Twin Dead Cells n'en finit plus de recevoir des mises à jour régulières et souvent gratuites. Dans un post sur Steam détaillant l'avenir du jeu, le studio a annoncé que 2023 serait l'année la plus excitante pour le jeu depuis son lancement. De quoi présager du très très lourd pour le roguelite français élu jeu d'action de l'année lors des Game Awards 2018 qui décidément n'est pas prêt à nous laisser passer à autre chose ! Voici l'intégralité des annonces du studio pour les mois à venir :

Cet été : ajout de "Panchaku" (une casserole pour détruire vos ennemis Cet automne : un mode boss rush Cet hiver : une surprise 2023 : l'année la plus excitante de l'histoire de Dead Cells

Qui sait ? Peut-être aurons-nous droit à un Dead Cells 2 en 2023 ? À vos pronostics !

Source : Steampowered