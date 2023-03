Dead Cells: Return to Castlevania - Le superbe DLC collaboratif se lance en vidéo

Profitant des Game Awards 2022, Dead Cells la poule aux œufs d'or des Français de chez Motion Twin a annoncé son DLC centré autour de la tant fantasmée collaboration avec la licence de Konami Castlevania. De son petit nom, Return to Castlevania, ce DLC vient de paraître sur toutes les plateformes (dont la Nintendo Switch) au prix de 9,99 euros.

Les joueurs pourront ainsi épauler la famille Belmont dans sa quête contre Dracula avec le si dynamique gameplay de Dead Cells. De quoi ajouter encore de bonnes dizaines d'heures au contenu déjà si gargantuesque du jeu de Motion Twin qui s'était déjà vu augmenté au fil de ses nombreux DLC et mises à jour gratuites. Comme annoncé par son studio, 2023 est bel et bien l'année de Dead Cells !

Dead Cells retourne à ses racines de jeux d’action-plateforme en 2D ! Dans cette collaboration sans précédent, les personnages inoubliables et les décors gothiques de Castlevania rencontrent les combats rapides du roguelite multirécompensé Dead Cells.

Un portail menant à un terrifiant château est soudainement apparu dans le monde de Dead Cells et un imposant guerrier nommé Richter vous demande de l'aider à vaincre le grand mal qui le hante.

Attiré par la promesse de nouveaux butins vous vous lancez dans les couloirs d’un terrifiant château gothique pour trouver et tuer ce mystérieux Dracula...

Tuez des hordes de créatures surnaturelles en progressant dans le plus gros DLC de Dead Cells qui comprend deux niveaux, trois boss et un nouveau scénario !

MANIEZ LES ARMES CLASSIQUES DE CASTLEVANIA

Déverrouillez 14 armes emblématiques telles que le célèbre Vampire Killer, la Croix et l'eau bénite pour décimer les monstres de Dracula puis le Seigneur des Ténèbres lui-même. Tous les objets les plus cultes de la franchise ont été transposés dans le style de combat rapide de Dead Cells tout en conservant autant que possible leur esprit original.

EXPLOREZ TOUS LES RECOINS DU CHÂTEAU DE DRACULA

Des chambres secrètes, des couloirs éclairés par des torches, des tombes lugubres, de magnifiques tableaux, la nourriture cachée dans les murs… Le tout rempli des monstres originaux de la série comme les harpies, les loups-garous et les armures hantées. Tout dans l’ambiance de ce château emblématique vous transportera dans les royaumes de la fantaisie gothique de Castlevania.

SAVOUREZ DES MUSIQUES ORIGINELLES ET RÉIMAGINÉES

Nous vous donnons accès à une bande-son alternative composée de 51 morceaux originaux de Castlevania, que vous pourrez entendre dans tout le jeu. Oui, 51 !

En plus de cela, nous avons pris les 12 morceaux les plus emblématiques, tels que Vampire Killer, Bloody Tears et Simon Belmont's Theme, et les avons réimaginés dans le style de Dead Cells en tant que bande-son pour ce DLC. Tout en préservant l'ambiance Castlevania bien sûr.

DÉCOUVREZ UNE NOUVELLE HISTOIRE

Richter Belmont et Alucard seront à vos côtés pendant votre quête pour vaincre Dracula. Ils vous aideront à naviguer dans le dédale du château de Dracula en vous fournissant leur puissantes armes (parfois volontairement, parfois non). Cependant, là où il y a le bien, il y a le mal, alors méfiez-vous des puissants ennemis maléfiques qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour vous empêcher d'atteindre la salle du trône.

REMPORTEZ TROIS COMBATS DE BOSS ÉPIQUES

Combattez l'essence même du mal dans deux duels intenses contre la Mort et Dracula, dans un décor majestueux. Et si vous parvenez à relever ces défis, préparez-vous à notre plus ambitieux combat de boss à ce jour...

DÉBLOQUEZ LES TENUES DES PERSONNAGES DE CASTLEVANIA

Déverrouillez 20 tenues le long de votre progression dans le château, vous permettant d'incarner tous vos personnages préférés comme Alucard, Richter, Simon Belmont, Maria Renard, Trevor Belmont, Sypha, ou encore Dracula lui-même !