Dead Cells : le prochain DLC Fatal Falls dévoile sa date de sortie dans un tout nouveau trailer gameplay

Annoncé il y a un mois de cela, Dead Cells revient à nouveau sur le devant de la scène pour nous montrer un peu plus de sa prochaine extension payante appelé Fatal Falls. En l'occurrence, c'est un tout nouveau trailer gameplay qui nous a été partagé par le biais de la chaîne Youtube de Motion Twin, les développeurs du jeu.

Disponible ci-dessous, cette vidéo nous permet d'en savoir un peu plus sur l'univers, l'atmosphère et les obstacles qui se dresseront devant nous. Ce n'est pas tout, on y apprend aussi que cette nouvelle extension sera déployée sous peu sur tous les supports (y compris sur Nintendo Switch) le 26 janvier 2021.

Pour rappel, Fatal Falls sera disponible à l'achat pour 4,99€. Celle-ci rajoutera à votre jeu deux nouvelles zones à savoir Fractured Shrines et The Undying Shores, un nouveau boss, de nouveaux ennemis et bien évidemment de nouvelles armes.

Source : Youtube