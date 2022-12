Dead Cells annonce son DLC collaboratif "Return to Castlevania"

La poule aux œufs d'or des Français de chez Motion Twin continue de faire le bonheur des joueurs au fil de ses nombreux DLC et mises à jour gratuites. Profitant des Game Awards 2022, Dead Cells vient d'annoncer la tant fantasmée collaboration avec la licence de Konami Castlevania ! Dans "Return to Castlevania", les joueurs pourront épauler la famille Belmont dans sa quête contre Dracula dès le 1er trimestre 2023 à un prix encore inconnu. Évidemment, ce contenu supplémentaire sera disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch en temps et en heure . N'hésitez pas à regarder la bande-annonce ci-dessous afin d'en prendre plein les yeux et les oreilles !

Dracula is back, baby! Dead Cells goes back to its roots for this historic collaboration - our next DLC "Return to Castlevania"! Coming Q1 2023. Thank you @KONAMI for letting us play with your toy chest, hope we didn't break anything. #deadcells #Castlevania #TheGameAwards pic.twitter.com/IgLKPzmTGp