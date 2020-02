Dead Cells gratuit pour les membre du Nintendo Switch Online japonais

Après Captain Toad : Treasure Tracker et Fire Emblem Warriors, Nintendo continue de rendre des titres gratuits pour les abonnés du Nintendo Switch Online... japonais. C'est donc Dead Cells, roguevania français, qui sera gratuit pendant un petit laps de temps au pays du Soleil Levant. Si vous habitez au Japon et que vous possédez un abonnement au Nintendo Switch Online japonais, vous pourrez ainsi jouer à Dead Cells gratuitement du 24 février au 1er mars . Le communiqué annonce que vous pourrez aller aussi loin que vous voudrez, et après transférer votre sauvegarde si vous achetez la version complète du jeu.

En attendant que des offres du genre arrivent chez nous, vous pouvez toujours acheter Dead Cells sur le Nintendo eShop, et son premier DLC payant, nommé The Bad Seed.

Source : Nintendo