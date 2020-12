Prince of Persia : Les Sables du Remps Remake : le site Ubisoft officiel liste encore une fois le jeu sur Nintendo Switch

On a un peu l'impression de se retrouver dans le film "Un Jour sans Fin" d'Harold Ramis, à revivre sans cesse les mêmes évènements. Souvenez-vous, il y a trois mois, Ubisoft officialisait enfin l'existence de Prince of Persia : Les Sables du Remps Remake, une version remastérisée de Prince of Persia : Les Sables du Temps sortie initialement en 2003 sur GameCube, PS2 et Xbox. Malheureusement, selon les premières informations fournies, le remake ne semblait pas prévu sur Nintendo Switch. Une absence assez incompréhensible pour bon nombre de joueurs surtout au vu des premières images du remake... Mais peut-être qu'Ubisoft voulait laisser à Nintendo la primeur de l'annonce via un Direct (ou un tweet...) Une possibilité appuyée par le fait qu'au même moment sur le site officiel d'Ubisoft le remake était bien listé sur Nintendo Switch... Malheureusement, à priori, il s'agissait d'une erreur... Sauf que quelque temps plus tard (début novembre), voilà que le remake se retrouve une nouvelle fois listé sur la console de Nintendo sur de nombreux sites de vente en ligne, jaquette à l'appui...

Mais, encore une fois aucune confirmation officielle. Se pourrait-il qu'Ubisoft fasse réellement l'impasse sur la Nintendo Switch avec un titre qui pourtant, pourrait y trouver très facilement sa place et son public ? C'est possible mais voilà qu'une nouvelle fois le site officiel (US) d'Ubisoft liste le jeu sur Nintendo Switch ! La bonne blague ! C'est encore une fois, sûrement une erreur mais il est clair qu'il faudrait qu'une bonne fois pour toute Nintendo et Ubisoft clarifient la situation. Ou peut-être qu'Ubisoft attend que Nintendo fasse une grosse annonce ? Seul l'avenir nous le dira (ou pas)

Alors seriez-vous intéressé par Prince of Persia : Les Sables du Remps Remake sur Nintendo Switch ? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

Source : Ubi