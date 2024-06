Ubisoft vous donne RDV le 10 juin pour son Ubisoft Forrward

Les studios se lancent dans la bataille des conférences estivales en ce début de mois de juin. Côté Français, c'est Ubisoft qui va dégainer avec son Ubisoft Forward. L'événement se tiendra le 10 juin à partir de 21h00 sur Ubisoft.com/Forward, ou via les chaînes Twitch et YouTube officielles d’Ubisoft. Les options de visionnage incluront des sous-titres et de l’audio description en anglais ainsi qu’une traduction en langue des signes américaine. Si nous savons déjà que Star Wars Outlaws™, Assassin’s Creed® Shadows et XDefiant seront de la partie, nous devrons attendre le 10 juin pour savoir si la Nintendo Switch sera concernée par les annonces du studio.