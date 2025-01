Nintendo Switch 2 : nouveaux accessoires pour la NS2

On ne comprend pas trop la stratégie de Nintendo.

La société aurait du anticiper les fuites surtout avec le CES 2025 qui présente, comme chaque année, toutes les nouveautés de la Tech.

Résultat, depuis plusieurs semaines maintenant, la nouvelle Switch, nommée Nintendo SWITCH 2 ( Switch2, N-Switch 2 ou NS2 selon les sources) se retrouve exposée un peu partout via des fuites provenant des usines ou des fabricants d'accessoires qui mettent leurs produits sur le marché et obtiennent ainsi une publicité inespérée.

Il y a tellement de fuites (sur la console, les Joy-Con, la station d'accueil ou même sur son chargeur) qu'on ne peut pas tout vous partager.

Retrouvez sur cette page de nouveaux accessoires mis en ligne par différents fabricants, notamment sur Amazon.

Alors certes, pour le moment, cela reste malgré tout des rumeurs, et on ne doute pas que Nintendo saura nous surprendre- enfin, on l'espère. Après tout, c'est un peu le même cinéma à chaque nouvelle sortie de console Nintendo

En attendant que Nintendo fasse sa grande annonce, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires. Et tant qu'on y est : bonne année !

Nintendo a-t-il déjà gagné la prochaine "guerre des consoles" avec la SWITCH 2 ?

Vista lateral dos novos Joy-Con 2 conforme apresentado pela GENKI



A empresa afirmou que o sensor óptico na lateral dos controles de fato é um recurso inédito, mas que não viu algum software utilizando ele até o momento



(via Numerama) pic.twitter.com/emYwuFavPF — 'Necro' Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) January 8, 2025

Mais projetos de acessórios para o Nintendo Switch 2 são apresentados em portfólio na #CES2025 pic.twitter.com/9K5p4q1qPJ — 'Necro' Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) January 7, 2025

