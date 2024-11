Hogwarts Legacy : une suite officiellement en développement

Harry Potter est à la base une série de livre créée par J.K. Rowling que le succès planétaire a transformé en une licence lucrative. Films, livres, comics, séries, spin-offs, Jeux vidéo, émission de télé-réalité, parc d'attraction, Harry Potter est partout et Warner Bros compte bien continuer sur sa lancée en étendant l'univers du sorcier au maximum.

Ainsi, le site Variety nous apprend qu'entre la série télé de HBO et une émission de cuisine nommée "Les sorciers de la pâtisserie", Warner Bros prépare une suite du jeu Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard et que c'est "une priorité absolue". Si peu d'infos sont disponibles pour le moment, on sait que le nouveau jeu devrait être lié à la série télé prévue en 2026 .

Evidemment, on espère que ce nouveau jeu sera annoncé sur Nintendo SWITCH 2 lorsque celle-ci sera dévoilée d'ici mars 2025,.

Pour mémoire, malgré des polémiques liées à J.K. Rowling qui l'ont empêché d'être célébré par l'industrie, Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard est le jeu vidéo le plus vendu de 2023 . Il est disponible depuis le 14 novembre sur Nintendo Switch. Pour en savoir plus, lire notre TEST complet du jeu sur Nintendo Switch

