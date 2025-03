Nintendo SWITCH 2 : un bouton C pour les connecter toutes

Suite au Nintendo Direct du 27 mars (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) Nintendo a lancé NINTENDO TODAY!, une nouvelle application lui permettant de verrouiller un peu plus sa communication en s'adressant "directement" aux joueurs sans être tributaire d'autres réseaux sociaux.

C'est ainsi qu'au détour d'une image promotionnelle publiée sur la page de téléchargement de l'application, les fans ont pu avoir la confirmation de l'existence du "mystérieux bouton C" du Joy-Con de la Nintendo SWITCH 2.

Jusqu'à présent ce bouton avait été soigneusement masqué par Nintendo, notamment lors de la présentation officielle de la console, probablement pour mieux nous révéler son utilisation au moment du Nintendo Direct spécial Nintendo SWITCH 2 du 2 avril prochain.

En attendant, les spéculations vont bon train. Bouton "chat", "camera", "cacahuète","cowabunga", "choucroute" ou "Chapi-Chapo" : tous les délires sont permis.

Pour autant, il y a une spéculation qui tient la corde raide. Le bouton C signifierait "Connect" et permettrait de connecter la console à un autre appareil... Certains s'imaginent, brevet à l'appui, que la Wii U pourrait avoir sa revanche en permettant à la nouvelle console de se connecter à un smartphone qui ferait office de second écran.

Si cela reste une spéculation, depuis peu, eXtas1 un célèbre spécialiste en rumeurs qui a, semble-t-il, visé juste plusieurs fois, affirme que l'une des fonctions du bouton C serait de connecter la Nintendo SWITCH 2 a la première Switch afin de pouvoir l'utiliser comme manette !

On a du mal à y croire mais le positif dans cette affaire, c'est qu'il reste un peu plus de trois jours avant d'en faire toute la lumière.

