Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard : Digital Foundry analyse les performances techniques de la version Nintendo Switch et la compare avec la version Xbox One S

Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard est l'un des grands succès de 2023 sur consoles et PC. Sorti en début d'année sur PS5 et Xbox Series sur lesquelles le jeu fait office de vitrine, le jeu a été porté dans la foulée sur PS4 et Xbox One avec succès, malgré quelques compromis. On attendait avec impatience de voir le résultat de la version du jeu sur Nintendo Switch qui, à l'heure actuelle, reste la console la moins puissante du marché. Si nous vous avons déjà donné un aperçu du jeu et nos premières impressions avec une vidéo de gameplay (que vous pouvez retrouver ICI), le site Digital Foundry va plus loin en lui faisant passer son célèbre contrôle technique pour voir ce que cette version a vraiment dans le ventre, en la comparant notamment à la version Xbox One S.

Voici ce que l'on peut retenir de l'analyse de la version Nintendo Switch de Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard par Digital Foundry

Intérieurs

Les éclairages ont été considérables réduits pour un résultat beaucoup ,plus simple voire grossier.

L'éclairage en temps réel a été supprimé. Ainsi, par exemple, il n'y a plus de lumière du jour qui passe par les fenêtres pour se réfléchir sur le sol.

De nombreux détails et objets du décors ont été supprimés ou remplacés par d'autres plus simples. Ainsi, des peintures, des livres et même des étagères sont très différentes et beaucoup plus basiques.

Parmi les "astuces" trouvées par les développeurs, Digital Foundry en a remarqué une qui supprime carrément un décor : dans une cour, le héros pouvait profiter d'une vue sur un un lac entouré de roches et de verdure, sur Switch, la jolie vue a été murée !

Les textures sont plutôt correctes, de loin. De près, c'est une autre histoire...

Beaucoup de textures ont été simplifiées et on ne distingue plus les différents types de bois, de pierres, les brillants, etc.

Extérieurs

L'extérieur de Poudlard est très différent

Certains bâtiments sont changés et il y a moins d'arbres avec moins de feuilles

Les animations des PNJ ont été réduites

Les développeurs ont œuvré pour garder le moins de polygones possibles à l'écran en modifiant les environnements complexes

Mais le vrai problème des extérieurs n'est pas visuel mais structurel

Sur les consoles New Gen, les extérieurs peuvent être parcourus sans coupures ni écrans de chargement et sur Xbox One, tout juste faut-il parfois attendre une seconde avant qu'une porte s'ouvre, pour entrer dans un bâtiment. Sur Nintendo Switch, les extérieurs sont découpés en zones. Par exemple, l'entrée dans un village qui se fait sur les autres consoles dans la foulée de ses pérégrinations déclenche un écran de chargement pouvant parfois durer plus de 40 secondes .

Et lorsque le héros entre dans un bâtiment, au lieu d 'une seconde d'attente , un écran de chargement le bloque entre 15 à 30 secondes ,

, un écran de chargement le bloque entre , Sur Nintendo Switch, le jeu tourne en 720p en mode télé et en 540p en mode portable.

en mode télé et en en mode portable. La fréquence d'image cible 30 fps mais elle est instable et chute fréquemment, en fonction de l'action, à 20 fps .

mais elle est instable et chute fréquemment, en fonction de l'action, à . Le jeu a en outre beaucoup d'aliasing

Il s'en sort mieux de ce côté là en mode portable.

En résumé, même si certains diront que la conversion n'est pas totalement réussie, cela reste une version "raisonnablement" jouable d'Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard. Pour autant, Digital Foundry conseille vivement à celles et ceux qui le peuvent de découvrir le jeu sur une autre plateforme pour en saisir toute la magie et la majesté. Retrouvez la vidéo de Digital Foundry ci-dessous ainsi que quelques captures d'écran de comparaison. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Hogwarts Legacy était une véritable vitrine sur PC et consoles de génération actuelle et a réussi une transition assez raisonnable vers PlayStation 4 et Xbox One, mais Nintendo Switch... ? C'est le plus grand défi de portage du jeu à ce jour. Ce que vous obtenez est clairement Hogwarts Legacy, mais un large éventail de compromis, de réductions et de modifications de conception sont nécessaires pour faire fonctionner le jeu - et même dans ce cas, les résultats sont loin d'être idéaux.

Pour rappel, Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard est disponible depuis le 14 novembre sur Nintendo Switch.

