Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard - Notre vidéo du début du jeu en français sur Nintendo Switch

A dire vrai : on n'y croyait pas. Pourtant, il est bien là. Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard est disponible depuis quelques jours sur Nintendo Switch, et pas en version cloud ! Et à priori, ça marche plutôt bien. Sur Amazon, le jeu est très bien classés dans les meilleures ventes, et sur l'eShop, il est déjà dans le top 3 entre Super Mario Bros. Wonder et Super Mario RPG. En attendant notre test complet nous vous livrons, à chaud, quelques remarques après quelques heures de jeu ainsi qu'une vidéo de gameplay du jeu sur Switch, en français.

Globalement, le titre a fière allure. Forcément, graphiquement le jeu perd de sa superbe et, probablement aussi, un peu de sa magie. Il y a de l'aliasing et des textures qui mettent un peu de temps parfois à s'afficher et certaines séquences s'en sortent mieux que d'autres mais rien qui ne perturbe le gameplay. L'aventure, très bien scénarisée et entièrement doublée en français (via un pack de 1,5 Go- voir détails ICI) reste toujours aussi plaisante à suivre, et plus encore si vous êtes fans de l'univers d'Harry Potter. Evidemment si vous avez une autre console, vous réfléchirez avant d'investir dans cette version mais si vous n'avez qu'une Nintendo Switch, c'est à priori une valeur sûre.

Ces bonnes premières impressions restent cependant à confirmer surtout que l'univers du jeu s'étend au fur et à mesure de sa progression. En attendant, retrouvez ci-dessous notre vidéo de gameplay des premières minutes d'Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard sur Nintendo Switch.

Pour rappel, Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard est disponible depuis le 14 novembre sur Nintendo Switch.

