Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard : une mise à jour "day one" obligatoire de 8 Go sur Nintendo Switch - Détails

Sorti en février de cette année sur PC, PS5 et Xbox Séries et trois mois plus tard sur PS4 et Xbox One, Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard est un jeu qui a remporté un énorme succès critique et publique pour avoir notamment réussi à retranscrire l'esprit de l'univers d'Harry Potter. Son arrivée sur Nintendo Switch le mois prochain est un des événements de la fin d'année sur la console de Nintendo, même si beaucoup ont des craintes quant à la qualité du résultat final. Le jeu est très spectaculaire et sur consoles new gen, ses graphismes ont souvent été mis en avant pour expliquer sa réussite.

Dernièrement, on vous a dévoilé les premières images officielles du jeu sur Switch ainsi que son poids sur l'eShop : 6,8 Go. Sachant que sur PC et consoles, Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard pèse près de 80 Go , certains ont pensé qu'il s'agissait d'une erreur. Cependant, il semblerait bien que le jeu de base pèse 6,8 Go . D'après Gamerant, les développeurs de Portkey Games ayant opté pour une cartouche de 8 Go pour limiter les frais. Pour mémoire, Nintendo propose aux studios des cartouches de 2, 4, 8, 16 et 32 Go (les cartouches de 64 Go n'étant à priori jamais sorties) sachant que plus la capacité de stockage est grande, plus le prix de la cartouche est important. Gamerant, rappelle par ailleurs que d'après l'analyste Daniel Ahmad, le prix d'une cartouche Nintendo Switch de 32 Go , coûterait environ 60 % plus cher qu'un Blu-ray de 50 Go .

Pour autant, à l'arrivée, Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard ne devrait pas peser 6,8 Go sur Nintendo Switch puisque Portkey Games a confirmé que le jeu recevrait à son lancement une mise à jour obligatoire de 8 G o. Le studio a aussi précisé que les packs de langues supplémentaires pèseraient 1,5 Go . Dans le même temps, la fiche eShop de Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard a été mise à jour. Si elle confirme le poids de 6,8 Go , une petite ligne précise que le jeu "requiert un téléchargement d'au moins 15 Go ". C'est donc, pour le moment, le poids du jeu sur l'eShop même si celui-ci peut encore évoluer d'ici la sortie.

En conclusion, que vous comptiez acheter la version numérique ou physique d'Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard sur Nintendo Switch, autant vous préparer à faire un peu de place sur la carte SD de votre console.