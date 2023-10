Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard : prix, poids et détails de la version Nintendo Switch

Dans la foulée de la publication des premières images de la version Nintendo Switch d'Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard, l'eShop européen de la Nintendo Switch s'est mis à jour, dévoilant de nouveaux détails. Le jeu, qui sera aussi disponible en version boîte, sera proposé en deux versions sur l'eShop. L'édition standard, vendue à 59,99€ et l'édition Digital Deluxe, accessible à 69,99€ incluant le jeu de base ainsi que le pack DLC Magie Noire; ce pack peut, par ailleurs être acheté indépendamment au prix de 19,99€.

Le pack DLC Magie Noire contient :

Une monture de Sombral

Un ensemble de cosmétiques de mage noir

Une arène de combat de magie noire

Un calot de mage noir

Notez que le jeu est compatible avec les fonctions tactiles et que son poids eShop annoncé est de 6,8 Go. Pour plus de détails, retrouvez les captures d'écran de la fiche eShop du jeu ci-dessous.

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est un RPG d'action-aventure en monde ouvert qui se déroule dans l'univers des livres Harry Potter. Embarquez dans un voyage à travers des lieux familiers, et d'autres nouveaux, découvrez des animaux fantastiques, personnalisez votre personnage, préparez des potions, maîtrisez les sortilèges, développez vos talents et devenez le sorcier que vous rêvez d'être.



Découvrez le Poudlard des années 1800. Vous y incarnez un élève détenant la clé d'un secret antique qui menace d'anéantir le monde des sorciers. Forgez des alliances, combattez des mages noirs et façonnez le destin du monde des sorciers. Votre héritage vous appartient. Écrivez votre propre histoire.

Pour rappel, Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard sera disponible le 14 novembre sur Nintendo Switch