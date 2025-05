Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard - Ouverture des précommandes, update et vidéo de gameplay pour la version Nintendo Switch 2

Les sorciers en herbe seront présents pour la sortie de la Nintendo Switch 2 le 5 juin prochain avec Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard. Déjà sorti sur Nintendo Switch première du nom, cette nouvelle version profitera des nouvelles capacités de la nouvelle console de Nintendo pour proposer une meilleure expérience pour les joueurs adeptes du format hybride. Warner Bros Games en a d'ailleurs profité pour nous reproposer une vidéo illustrant les différences entre les deux titres à retrouver ci-dessous.

Concernant la distribution du jeu sur Nintendo Switch 2, il faudra passer une nouvelle fois par une Game Key au lieu d'une version complète sur cartouche. Si Warner Bros Games avait initialement annoncé qu'il n'y aurait pas de Nintendo Switch 2 Edition ni de patch d'upgrade dans un premier temps, ils semblent proposer à présent une alternative. Ainsi, si vous lancer la version Nintendo Switch sur votre Nintendo Switch 2, vous pourrez obtenir une réduction spéciale depuis le menu principal du jeu, et obtenir ainsi la version dématérialisée Nintendo Switch 2 au tarif de 10€

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard arrive sur Nintendo Switch 2 avec des graphismes améliorés, un son retravaillé, des temps de chargement optimisés et une jouabilité repensée. Profitez également de la prise en charge des Joy-Con 2 comme souris, pour une immersion totale dans Poudlard, l’école de sorcellerie la plus célèbre du monde. La version Nintendo Switch 2 de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard a été codéveloppée par Avalanche Software et Krome Studios.

*Les joueurs possédant l’édition physique de Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch devront télécharger [Activer la remise pour les possesseurs de Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch™ 2] dans le jeu afin de voir la remise disponible sur le Nintendo eShop. Pour plus d’informations, veuillez consulter le support de WB Games : https://portkeygamessupport.wbgames.com. Des conditions s’appliquent.